شكرا لقرائتكم دي فرانشيسكو يتولى تدريب سامبدوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي يوم السبت تعاقده مع إيزيبيو دي فرانشيسكو لمدة ثلاث سنوات لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفاً لماركو جيامباولو الذي انتقل إلى تدريب ميلان.

وأنهى دي فرانشيسكو موسمه الثاني في تدريب فريق روما مقالاً، بعدما قررت الإدارة إبعاده قبل 12 مباراة من نهاية الدوري، عقب موسم أول بلغ به الفريق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إثر فوز تاريخي على برشلونة الإسباني.

وتولى دي فرانشيسكو (49 عاماً) تدريب ليتشي لوقت قصير وحصل على الشهرة خلال تدريبه لساسولو، حيث قادهم للصعود إلى دوري الدرجة الأولى في 2013.