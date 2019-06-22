شكرا لقرائتكم مدرب السنغال: تتويج ماني بلقب أوروبا يمنحنا القوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال أن تواجد ساديو ماني في صفوف فريقه يمنحه دفعة قوية، خاصة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي مطلع الشهر الجاري.

وتواجه السنغال منتخب تنزانيا يوم الأحد على ملعب "الدفاع الجوي" في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس أمم إفريقيا التي انطلقت الجمعة في مصر وتستمر حتى 19 يوليو.

وقال سيسيه: وجود ماني يشكل أهمية كبرى بالنسبة لنا، فهو لاعب رائع ويقدم مستويات باهرة في كل مباراة يلعبها مع المنتخب أو حتى فريقه ليفربول، كما أن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الأحمر سيشكل دافعاً قوياً.

وزاد عن فرق مجموعته التي تضم كذلك الجزائر وناميبيا: المنتخب الجزائري فريق قوي للغاية ويضم لاعبين على مستويات عالية، على رأسهم رياض محرز. وأردف: لا يخيفني هذا الأمر، لأنني واثق تماماً بفريقي، وأتعامل مع كل مباراة على حدة، وتركيزنا الأكبر الآن على مواجهة تنزانيا.