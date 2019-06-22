Hd1 أونلاين live: مشاهدة مباراة الكونغو واوغندا بث مباشر yalla shoot يلا شوت رابط يوتيوب الشوط الأول...

بث مباشر مشاهدة مباراة الكونغو واوغندا اليوم يلا شوت bein sport كورة لايف الاسطورة يوتيوب، تنتظر جماهير كرة القدم المواجهة الهامة بين منتخب الكونغو الديمقراطية واوغندا في كأس الامم الافريقية 2019 لمعرفة الطرف الفائز بالثلاث نقاط بعدما تمكن المنتخب المصري من تحقيق الانتصار على ضيفه بالافتتاح، نقدم رابط يلا شوت مباراة الكونغو ضد اوغندا بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع للمتابعين.

الكونغو واوغندا بث مباشر يلا شوت بين سبورت، ويأمل المنتخب الاوغندي بقيادة المدير الفني ديسابر في الظهور بشكل مختلف بعيداً عن الظهور المخيب للآمال في النسخة الماضية من البطولة القارية بعدما غادر النهائيات من الدور الأول، نرصد النقل الحي مشاهدة ماتش الكونغو واوغندا مباشر للجوال kora star.

مباراة الكونغو واوغندا بث مباشر

مباراة الكونغو واوغندا بث مباشر kora live الاسطورة، تلك هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين تاريخياً والأولى في كأس الامم الافريقية، حيث سبق وأن تقابلا في أربع مناسبات وتمكن كل طرف من تحقيق الفوز مرتين على الآخر، وسيسعى المدير الفني لكل منتخب في فض الاشتراك بينهما وجمع أول ثلاث نقاط من أجل التأهل للدور التالي.

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التشكيل الأساسي لمنتخب اوغندا جاءت كالتالي: أونيانجو، جوكو، موجابي، والوسيمبي، واسا، أوشو، ميا، لومالا، أزيرا، أوكوي، كودو.

دقائق قليلة وتبدأ مباراة الكونغو واوغندا بث مباشر يلا شوت وسنتابع أحداثها معكم بشكل مستمر كما تعودتم دائماً.