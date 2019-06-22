بعد الهجوم الحاد.. هذا ما فعله ’’هنيدي‘‘ على تويتر بعد أزمة ’’التويتة المحذوفة‘‘

كتب: ضياء السقا

تجاهل النجم الكوميدي، محمد هنيدي، هجوم الجماهير عليه، بعد أزمة التغريدة المحذوفة على حسابه بتويتر.

وتعرض الفنان، لأزمة على تويتر، بسبب محمد أبو تريكة، بدأت عندما نشر هنيدي على حسابه تغريدة يساند خلالها، نجم المنتخب السابق، وكتب: "يا تريكة"، في إشارة إلى هتافات الجماهير له في الملعب.

بعد ذلك تعرض هنيدي لهجوم بسبب مساندته أبوتريكة، مما دفع النجم الكوميدي لحذف التويتة.

وازداد الأمر تعقيدا، حيث هاجمت الجماهير المحبة لتريكة، هنيدي بسبب حذفه للتويتة، ليتعرض لهجوم ناري من الطرفين، مما دفع الجماهير لتدشين هاشتاج بعنوان "#هنيدي_طز_فيك"، والذي تصدر تويتر مصر، الساعات الماضية.

وبعد الأزمة استمر هنيدي في نشاطه على تويتر، حيث كتب في تغريدة جديدة بعد حوالي ساعة ونصف من التغريدة المحذوفة: "مبروك لمصر .. وعقبال الباقي .. تنظيم وافتتاح شرفونا قدام العالم".

وبعد دقائق قليلة قام بعمل ريتويت، يبرز خلاله فوز محمود علاء، مدافع المنتخب الوطني، بجائزة رجل مباراة مصر وزيمبابوي.

وشهدت مباراة مصر وزيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، هتاف الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة الدولي، في الدقيقة 22 لمحمد أبو تريكة، نجم المنتخب والأهلي السابق.

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وجاءت هتافات الجماهير، كنوع من المساندة لتريكة، بسبب تعرضه لهجوم إعلامي حاد خلال الأيام الماضية بسبب مواقفه السياسية.

ورددت الجماهير هتافات "يا يا يا تريكة"، وقامت بتشغيل فلاشات الهواتف، عند الدقيقة 22، وهو الرقم الذي كان يرتديه قبل الاعتزال.

أبو تريكة يرد

من جانبه رد تريكة على هتافات الجماهير، قائلا: "أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت، والشعب المصري هو من صنع اسم أبو تريكة".

وأضاف لاعب الأهلي السابق، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورت": "أحب بلدي بعينيّ وبقلبي ومحدش يوجهني.. مش محتاج لهتافات الناس التي أشكرهم عليها طبعا، إنما مصر ستظل بالقلب أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت".

وتابع: "حاجة طبيعية والشعب المصري ما تعرفش تضحك عليه.. اللي بيخرج من القلب بيصل للقلب.. ولولا الشعب المصري، ما كان اسم أبو تريكة قد صنع".

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