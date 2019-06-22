فيديو| الجماهير تهتف لتريكة في الدقيقة 22.. ورد مؤثر من النجم المعتزل.. وأزمة حادة لمحمد هنيدي

كتب: ضياء السقا

شهدت مباراة مصر وزيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، هتاف الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة الدولي، في الدقيقة 22 لمحمد أبو تريكة، نجم المنتخب والأهلي السابق.

وجاءت هتافات الجماهير، كنوع من المساندة لتريكة، بسبب تعرضه لهجوم إعلامي حاد خلال الأيام الماضية بسبب مواقفه السياسية.

ورددت الجماهير هتافات "يا يا يا تريكة"، وقامت بتشغيل فلاشات الهواتف، عند الدقيقة 22، وهو الرقم الذي كان يرتديه قبل الاعتزال.

شاهد هتاف الجماهير

أبو تريكة يرد

من جانبه رد تريكة على هتافات الجماهير، قائلا: "أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت، والشعب المصري هو من صنع اسم أبو تريكة".

وأضاف لاعب الأهلي السابق، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورت": "أحب بلدي بعينيّ وبقلبي ومحدش يوجهني.. مش محتاج لهتافات الناس التي أشكرهم عليها طبعا، إنما مصر ستظل بالقلب أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت".

وتابع: "حاجة طبيعية والشعب المصري ما تعرفش تضحك عليه.. اللي بيخرج من القلب بيصل للقلب.. ولولا الشعب المصري، ما كان اسم أبو تريكة قد صنع".

Advertisements

شاهد رد تريكة

أزمة لهنيدي بسبب تريكة

من ناحية أخرى، تعرض النجم الكوميدي، محمد هنيدي، لأزمة على تويتر، بسبب أبو تريكة.

الأزمة بدأت عندما نشر هنيدي على حسابه بتويتر تغريدة يساند خلالها، نجم المنتخب السابق، وكتب: "يا تريكة"، في إشارة إلى هتافات الجماهير له في الملعب.

بعد ذلك تعرض هنيدي لهجوم بسبب مساندته أبوتريكة، مما دفع النجم الكوميدي لحذف التويتة.

وازداد الأمر تعقيدا، حيث هاجمت الجماهير المحبة لتريكة، هنيدي بسبب حذفه للتويتة، ليتعرض لهجوم ناري من الطرفين، مما دفع الجماهير لتدشين هاشتاج بعنوان "#هنيدي_طز_فيك"، والذي تصدر تويتر مصر، الساعات الماضية.