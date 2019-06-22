حكايات الأمم الأفريقية .. صلاح البطل الشعبي فى يوم الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
شهد اليوم الأول لبطولة الأمم الأفريقية العديد من الحكايات والمفارقات واللقطات الرائعة والتى انتهت نهاية سعيدة بفوز مصر على زيمبابوي بهدف نظيف.
وانتزع النجم المصري محمد صلاح الأضواء فى اليوم الأول بالإضافة إلى حفل الافتتاح الرائع والأجواء الكرنفالية التي أضفت على ضربة البداية مزيداً من البهجة.
الخليج 365 ينشر خلال الروابط التالية أبرز الحكايات التى نشرها الموقع فى تغطيته لكأس الأمم الأفريقية خلا 24 ساعة
بالصور.. "شيف" ينحت صورة محمد صلاح علي قشر البطيخ في بورسعيد
"عصير مو صلاح".. دعاية وعروض للمحلات في موسم البطولة
صور وجرافيتي محمد صلاح تغزو شوارع قنا قبل بطولة أمم أفريقيا
مشجع ليفربول يحضر خصيصًا من ألمانيا لمؤازرة محمد صلاح
"الماتش هيتذاع في الفرح".. حكاية "فكرة" أنقذت حفل زفاف "بدون معازيم"
"بالصدفة تجمعنا".. جماهير تابعت مباراة منتخب مصر "فوق كوبري أكتوبر"
صلاح لا يمل.. طفل آخر يحاول إرضاءه
مستوحاة من اليابان.. 4 مصريين ينظفون استاد القاهرة بعد مباراة مصر وزيمبابوي
برسالة لـ"مو صلاح".. خطة "فرحات" لدخول الاستاد "من غير تذكرة"
جيران الاستاد يستعدون لمباراة الليلة: اللمة حلوة والزحمة "ونس"
عمال النظافة ورش المياه.. "الجندي المجهول" في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية
ماسكات "مو صلاح".. بضاعة جديدة لبائعي أعلام المنتخب في السويس
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"اليمنيين بيشجعوا مصر".. بشرى وسميرة ونوريا أمام الاستاد: "فُسحة والولاد بيحبوا صلاح"
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