الإنتاج الحربي لمصراوي: فعّلنا بند شراء محمود حمادة.. والزمالك يفاوضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال خالد مهدي، مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، إن ناديه فعّل بند شراء محمود حمادة لاعبهم المعار من مصر المقاصة خلال الموسم الماضي.

وأشار مهدي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إلى أن إدارة ناديه قامت بدفع المبلغ المتفق عليه لتفعيل بند الشراء في اتحاد الكرة في الساعات الماضية.

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وأوضح مهدي أن اللاعب وقع على عقد جديد مع الإنتاج الحربي لمدة ثلاث مواسم ليصبح بصفوفهم رسميًا.

وأشار مدير الكرة بالإنتاج الحربي إلى أن اللاعب تلقى عرضًا من نادي الزمالك، منوهًا إلى أنه سيحسم مصيره عقب انتهاء الدوري بشكل رسمي وانتهاء جميع المباريات.

يُذكر أن مصر المقاصة كان يريد عودة محمود حمادة لصفوفه عقب انتهاء إعارته ولكن مسؤولو الإنتاج رفضوا وتمسكوا باللاعب وفعّلوا بند الشراء.