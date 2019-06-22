الأهلي لمصراوي: ملفات الكرة بالأهلي لم تُحسم بسبب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط الخاصة بقطاع الكرة بالنادي الأهلي، عدم حسم الملفات المتعلقة بالفريق الأول، بسبب تأجيل الدوري لما بعد أمم أفريقيا.

وقال، في تصريحات لـ"الخليج 365": "هناك جلسة قريبة مع لاسارتي لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالصفقات الجديدة وملف الراحلين عن الفريق".

وواصل: "عدم انتهاء الدوري وتأجيله لما بعد أمم أفريقيا جعلنا لا نستطيع حسم بعض الأمور بشكل عاجل".

واختتم إسماعيل: "في الوقت المناسب سيتم الكشف عن الراحلين والصفقات الجديدة. في الوقت الحالي لا يمكن التحدث عن أي أمر. تلك أمور داخلية لا يمكن الكشف عنها".