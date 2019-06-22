مباشر بعد قليل.. مجموعة مصر.. تشكيل مباراة الكونغو وأوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الكونغو الديموقراطية وأوغندا.

ويلتقي المنتخبان في الجولة الأولى للمجموعة الأولى للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وتتصدر مصر جدول المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي بهدف دون رد.

وجاء تشكيل المنتخب الكونغولي كالتالي: ماتامبي، ديوس، تيسراند، ماسوكو، ليونداما، موبوكو، بوبي، مبيمبا، بولايسي، ميشاك، باكبامبو.

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بينما جاء تشكيل المنتخب الأوغندي كالآتي: أونيانجو، جوكو، موجابي، والوسيمبي، واسا، أوشو، ميا، لومالا، أزيرا، أوكوي، كودو.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 15 شهدت تسجيل باتريك كودو هدف أوغندا الأول من رأسية بعد ضربة ركنية لتصبح النتيجة (1-0).

وعاد المنتخب الأوغندي لتهديد مرمى المنتخب الكونغولي في الدقيقة 17 من رأسية كودو لكن تمر الكرة بجوار القائم.