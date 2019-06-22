البرلمان البوروندي يشيد بافتتاح الأمم الأفريقية: أداء مبهر ولائق وتنظيم مشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

أكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري على قوة العلاقات الراسخة والمستقرة بين مصر وبوروندي مشيراً إلى أن مصر لطالما امتلكت الإرادة الصادقة في التواصل الجاد والتعاون المثمر مع أشقائها في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال عبد العال بمكتبه اليوم السبت ريفريان نديكوريو، رئيس مجلس الشيوخ البوروندي والوفد المرافق له.

وأكد عبد العال لرئيس مجلس الشيوخ البوروندي والوفد المرافق أنهم ضيوف أعزاء في بلدهم الثاني مصر، مشيراً إلى تعدد مجالات التعاون والتلاقي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة على الصعيد البرلماني.

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وشدد عبد العال على حرص مصر على توطيد علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، لتشمل كافة المجالات التنموية واستمرار مصر في نقل الخبرات وبناء القدرات للكوادر البوروندية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكداً دعم الدولة المصرية لجهود الاستقرار فى بوروندى فى كافة المحافل الدولية والإقليمية خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي وكذا دعمها في مجلس السلم والأمن الإفريقي.

من جانبه أعرب ريفريات نديكوريو، رئيس مجلس الشيوخ البوروندي، عن فائق شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق منذ وصولهم بلدهم الثاني مصر، مقدماً التهنئة للدولة المصرية على حفل الافتتاح المبهر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في نسختها الحالية، ومؤكداً على خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.​

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