محافظ السويس: الاستاد جاهز تمامًا لاستقبال مباريات المجموعة الخامسة في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم السبت، جاهزية استاد السويس تمامًا، لمباريات المجموعة الخامسة ضمن بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وأضاف المحافظ أنه جرى الانتهاء من اللمسات النهائية باستاد السويس الرياضي، لاستقبال لاعبي منتخبات المجموعة الخامسة والتي تبدأ أولى مبارياتها الاثنين المقبل.

وقال اللواء "صقر" إن تذاكر مباريات فرق تونس وانجولا، ومورتانيا ومالي بالجولة الأولى قاربت على النفاد.

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وكان محافظ السويس عقد اجتماعًا اليوم السبت، مع ممثلين عن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الافريقية، برئاسة الكابتن عز الدين أحمد، وسعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضية بالأقليم.

وأشار المحافظ إلى أن الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع أمن السويس والجهات المعنية بالبطولة، أجروا تنسيقا على أعلى مستوى لتخرج البطولة بالشكل اللائق.

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