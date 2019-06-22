الإسماعيلي يوقع عقود المشاركة في البطولة العربية

وقع المستشار محمد الكلية، أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، على عقود مشاركة الفريق الأول بمنافسات البطولة العربية. شهد التوقيع حضور أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة والعميد ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد المصري وعدد من مسئولى الاتحاد العربى. Advertisements وأعرب الكلية عن سعادته باختيار الإسماعيلى للعام الثانى على التوالى للمشاركة بمنافسات البطولة الأكبر فى الوطن العربى. وأكد عضو الإسماعيلى أن حجم جماهيرية الفريق فى الوطن العربى ستسهم في إثراء البطولة.

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