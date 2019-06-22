تأهلت البطلة المصرية ميار شريف، إلى نهائي بطولة مدريد التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة التنس، بعدما استطاعت إقصاء اليابانية يوريكي ليلي ميازاكي بنتيجة مجموعتين دون مقابل، وذلك في نصف نهائي البطولة. ليلي ميازاكي بنتيجة مجموعتين دون مقابل، وذلك في نصف نهائي البطولة. ونجحت ميار شريف، في الفوز بمجموعتين على نظيرتها اليابانية ميازاكي بنتيجة 6-4، 6-3، وقدمت البطلة المصرية أداءًا طيبًا وسيطرت على مجريات الجولتين التي استمرت قرابة الساعتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة مدريد للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.