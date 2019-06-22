إيه سي ميلان يكثف مفاوضاته للتعاقد مع خط وسط أرسنال

دخل نادي إيه سي ميلان الإيطالي في مفاوضات مكثفة مع أرسنال الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات لوكاس توريرا، لاعب خط وسط الجانرز، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت " بأن النادي الإيطالي يرغب بشدة في إعادة توريرا إلى إيطاليا مرة أخرى، بعد الفتره التى قضاها لاعب الجانرز مع سامبدوريا الإيطالي.

وأفادت الصحيفة أن العملاق الإيطالي قدم عرضا بقيمة

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35 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع توريرا، ولكن إدارة أرسنال وضعت 45 مليون جنيه إسترليني كقيمة الإستغناء عن اللاعب.

وتحدث توريرا في لقاء سابق مع الصحفيين بعد مباراة منتخب بلاده أمام اليابان في بطولة كوبا أمريكا ،وقال عند سؤاله ما أكثر شيء تستمتع به في إنجلترا" لا أعرف إذا كان هناك العديد

من الأشياء التي استمتع بها هنا، أعتقد أن إيطاليا أفضل، إنجلترا عالم كبير جدا".

وأوضح " اللغة كانت عائقا كبيرا لي، بسبب عدم قدرتي التفاهم مع زملائي بشكل كبير، ومن الصعب جدا عدم القدرة على القيام بالحوارات الصحفية، وأيضا المناخ الصعب ولكن مع مرور الوقت سوف أعتاد على هذا المناخ".

وانتقل توريرا إلى أرسنال في الموسم الماضي قادما من سامبدوريا الإيطالي في صفقة بلغت حوالي 26 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الجانرز في 61 مباراة بمختلف المسابقات، واستطاع تسجيل هدفين فقط .