بعثة رفع الأثقال غادرت القاهرة متجهه إلى أذربيجان

غادرت بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال القاهرة اليوم السبت، متجهه إلى أذربيجان للانتظام في معسكر خارجي يستمر حتى 25 يوليو القادم ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الإفريقيةالمقامة بالمغرب، وبطولة العالم بتايلاند والدورة الأوليمبية طوكيو 2020. 2020. وتضمت قائمة المنتخب 19 لاعبا ولاعبة وهم.. وجاءت قائمة الرجال كالتالي.. أحمد سعد - مصطفى وحيد - محمد إيهاب - أحمد عادل - كريم كحله - أحمد عاشور - محمد سليم - رجب عبدالحي - جابر فرحان - محمد عبدالرحمن - أحمد جابر - عبدالرحمن محمد - أحمد مجلي - أحمد كامل". فيما ضمت قائمة السيدات 5 لاعبات وهم.. سارة سمير - شيماء خلف - إسراء راشد - حليمة عبدالعظيم - سمر حبشي.

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