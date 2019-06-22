اليوم.. الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا للزمالك والموسم الجديد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته بقيادة محمود جابر القائم بأعمال المدير الفني استعدادًا لمواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الافريقية ويستعد أيضًا للموسم من بطولة الدوري الممتاز عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الافريقية ويستعد أيضًا للموسمالمقبل. وسيؤدى الفريق مرانه مساء اليوم السبت على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية على أن يؤدى الفريق غدًا الأحد تدريباته على مرحلتين صباحًا ومساءً. ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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