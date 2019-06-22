اخبار الرياضه

اليوم.. الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا للزمالك والموسم الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته بقيادة محمود جابر القائم بأعمال المدير الفني استعدادًا لمواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة

من بطولة الدوري الممتاز عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الافريقية ويستعد أيضًا للموسم
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
المقبل.

وسيؤدى الفريق مرانه مساء اليوم السبت على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية على أن يؤدى الفريق غدًا الأحد تدريباته على مرحلتين صباحًا ومساءً.

ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 43 نقطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا للزمالك والموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا