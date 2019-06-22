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غموض حول انتقال كوليبالي إلى مانشستر سيتي

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تسود حالة من الغموض حول صفقة انتقال اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي، نجم نادي نابولي الإيطالي إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

حيث ذكرت صحيفة "توتو سبورت " الإيطالية أن الفريق الإنجليزي يستعد لتقديم عرض كبير للتعاقد مع المدافع السنغالي كوليبالي، في صفقة من المحتمل أن تصل قيمتها إلى 107 ملايين جنيه إسترليني.

وفي المقابل قالت" ديلي ميل" الإنجليزية، إن

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مانشستر سيتي لن يدخل سباق صفقة كوليبالي، ما يسمح ليوفينتوس خطف صفقة المدافع السنغال، ليتدرب مرة أخرى رفقة مدربه السابق ماورسيو ساري الذي تولى مهمه تدريب البيانكونيري خلفاً للمدرب السابق أليجري.

وأفادت التقارير الإيطالية أن يوفينتوس دخل بقوة في صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، ليحصل

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على خدماته في الانتقالات الصيفية الجارية، مما جعل هناك شكوك كبيرة حول إنتقال كوليبالي إلى البيانكونيري.

ولا يمانع فريق مانشستر سيتي في دفع 107 ملايين جنيه إسترليني، لخطف كوليبالي نظرا للرغبه الكبيرة للمدير الفني للسيتي بيب جوارديولا، الذي يريد النجم السنغالي في خط دفاعه الموسم المقبل، لتعويض رحيل كومباني، الذي إنتقل إلى أندرلخت البلجيكي في نهاية الموسم.

ومع الأنباء المتضاربة وعدم خروج أي تصريح رسمي بشأن كوليبالي، فإن مصيره خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

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