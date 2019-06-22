اليوم.. رابع فعاليات البطولة العربية لناشئي السلة

تنطلق فعاليات البطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة بعد قليل، وتبدأ بقاء منتخب تونس ولبنان، ويليها مباراة السعودية والبحرين وتختتم اليوم بلقاء مصر والجزائر وتستضيف البطولة الصالة المغطاه في صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بمصر. البطولة الصالة المغطاه في صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بمصر. وتنطلق مباراة تونس ولبنان في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بينما تكون مباراةالسعودية والبحرين في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً. جدير بالذكر نجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز في الثلاث مباريات الماضية أمام السعودية ولبنان والبحرين.



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