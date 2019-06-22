العدل يعقد اجتماعًا مع الأطباء من أجل تطوير الطب الرياضي

يعقد الدكتور محمد العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، اجتماعًا حاليًا مع جميع الأطباء من أجل تطوير الطب الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك بعد ارتفاع مستوي عدد الإصابات في الملاعب المصرية وانتشار المواد المنشطة التي بدوره أبعدت اللاعبين المميزين عن الساحة الرياضية.
وناشد العدل الدكتور أشرف صبحي
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