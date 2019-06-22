عبدالنعيم يجري جراحة "الصليبي"

أجرى الجراح الألماني آندرياس فايلر عملية الرباط الصليبي صباح اليوم، السبت، لإسلام عبدالنعيم، لاعب الفريق الأول، بمستشفى الجونة بالغردقة. بالغردقة. وأشرف الدكتور إيهاب علي على العملية التي أجراها فايلر لعبد النعيم والذي سيبدأ مرحلة العلاج التأهيلي بعد الجراحة. وانتقل إسلام عبدالنعيم إلى الجونة قادمًا من طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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