سانشيز: أشعر بالسعادة دائمًا عند اللعب مع منتخب بلادي

صرح أليكسيس سانشيز، نجم منتخب تشيلي ومانشستر يونايتد، بأنه سعيد دائما باللعب لمنتخب بلاده، بعدما سجل هدف الفوز لمنتخب تشيلي أمام الإكوادور، في المباراة التي انتهت بفوز تشيلي بنتيجة هدفين لهدف، وضمنت التأهل بشكل رسميإلى دور ربع النهائي كوبا أمريكا.
وتحدث سانشيز مع الصحفيين بعد انتهاء المباراة وقال " أكون سعيدًا جدًا وأنا ألعب مع منتخب بلادي، لقد تحاملت على إصابتي، ذلك
وكان سانشيز يعاني من الإصابة خلال المباراة في كاحله، لكنه تحامل على إصابته حتى سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام الإكوادور، واستطاع التغلب على إصابته التي تعرض لها أثناء المباراة.
وأهدى هدف سانشيز الثاني بطاقة التأهل لبطل آخر نسختين من البطولة إلى ربع النهائي.
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