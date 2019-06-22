اونلاين | كول كورة بث مباشر مباراة الكونغو وأوغندا cool kora مشاهدة كورة لايف أوغندا والكونغو youtube

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تتجه أنظار جمهور الكرة المصرية نحو استاد القاهرة الدولي لمشاهدة ومتابعة مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا وذلك مساء اليوم السبت 22/6/2019 في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وستنطلق مباراة الكونغو الديمقراطية مع أوغندا مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت مدينة القاهرة وذلك في إطار مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

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ويقع منتخب الكونو ديمقراطية في المجموعة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019 رفقة منتخبات؛ زيمبابوي ومصر وأوغندا وكان الفراعنة قد تغلبوا على زيمبابوي مساء الجمعة في المباراة الافتتاحية بهدف نظيف سجله محمود تريزيجيه.

وستكون مباراة الكونغو وأوغندا في أولى جولات دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قنوات بي إن سبورت ماكس HD ويكمنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة بث مباشر يوتيوب youtube كورة لايف يلا كورة ماي كورة، كول كورة coolkora.