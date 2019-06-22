اونلاين | بث كورة ستار لايف مشاهدة مباراة الكونغو وأوغندا kora star بث مباشر يلا شوت مباراة أوغندا والكونغو حصري live

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يشهد استاد القاهرة الدولي مباراة قوية بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا وذلك مساء اليوم السبت 22/6/2019 في أولى جولات من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسيلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مباراته مع أوغندا مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت مدينة القاهرة وذلك في إطار مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات (مجموعة مصر) ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

ونوفر لكم عبر التقرير التالي رابط بث مباشر لمباراة الكونغو ضد أوغندا في البطولة الأفريقية 2019 كورة لايف kora live كورة أون لاين وماي كورة ويلا شوت yallashoot يلا كورة kora star كورة ستار، يوتيوب البث المباشر، youtube.

وكان منتخب مصر في نفس المجموعة قد تغلب على زيمبابوي بهدف نظيف سجله النجم محمود حسن تريزيجيه بالدقيقة "41" في مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا.

وستذاع مباراة الكونغو وأوغندا في دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية عبر البث المباشر على قنوات بي إن سبورت ماكس HD ويكمنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة بث مباشر يوتيوب youtube كورة لايف يلا كورة ماي كورة، كول كورة coolkora.

وفيما يلي نرصد لكم قائمة منتخب الكونغو:

حراسة المرمى: بارفايت مانداندا (دينامو بوخارست)، لي ماتامبي (الأنصار)، أنطوني موسي (تشياسو).

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الدفاع: آرثر ماسواكو (وست هام)، مارسيل تيسيراند (فولفسبورج)، إيساما مبيكو (مازيمبي)، مارفيل بوكادي (ستاندر دو لييج)، بوبو أونجيندا (بريمير دي أوجوستو)، نجوندا موزينجا (فيتا كلوب)، كريستيان لوينداما (جالطة سراي)، دجوما شاباني (فيتا كلوب)، ويلفريد موكي (أنقرة).

الوسط: تريسور مبوتو (مازيمبي)، شانسيل مبيمبا (بورتو)، يوسف مولومبو (كيلمارنوك)، جاك ماجوما (برمنجهام سيتي)، بول مبوكو (ستاندر دو لييج)، جيانيلي إمبولا (رايو فاليكانو).

الهجوم: يانيك بولاسي (أندرلخت)، جوناثان بولينجي (أنتروب)، سيدريك باكامبو (بكين جوان الصيني) وإليا ميستشاك (مازيمبي) و بريت أسومبالونجا (ميدلسبره).

وفيما يلي نرصد لكم قائمة منتخب الكونغو

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب إفريقي) – جمال سالم (الهلال السوداني) – روبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي).

خط الدفاع: بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي) – نيكولاس وادادا (عزام التنزاني) – أواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي) – حسن واسوا (بلا ناد) – رونالد موكيبي (أوسترساند السويدي) – مرشد دجوكو (سيمبا التنزاني) – جودفري والسومبي (بلا ناد) – مويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي) – جوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي).

خط الوسط: تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي) – خالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي) – أبدول لومالا (سيريانسكا السويدي) – مايكل أزيرا (مونتريال الكندي) – فاروق ميا (جوريكا الكرواتي) – كيزيتو لواجا (شاختار الكازاخي) – كاتريجا ألان (ماريتزبرج الجنوب إفريقي) – إيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني).

خط الهجوم: باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي) – ألان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي) – ديريك نسيبامبي (سموحة المصري).