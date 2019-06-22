اونلاين | لايف beIN SPORTS بث مباشر مباراة الكونغو الديمقراطية X أوغندا مشاهدة يلا شوت لايف مباراة أوغندا والكونغو في مجموعة مصر

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يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره منتخب أوغندا، في إطار منافسات الجولة الأول بالمجموعة الاولى، لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام أحداثها على الأراضي المصرية (خلال الفترة من الجمعة 21 يونيو 2019 – الجمعة، 19 يوليو 2019)، حيث تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بعد غدًا السبت الموافق 22 يونيو 2019 .

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ومن المنتظر أن تنطلق أحداث مبارة منتخب الكونغو الديمقراطية واوغندا في تمام الساعة الـ 4.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الـ 5.30 مساءًا بتوقيت السعودية، وسوف تعرض أحداث المباراة عبر باقة قنوات beIN SPORTS HD لانها الناقل الرسمي للبطولة، فضلا عن قناة Time Sport المصرية.

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وصعد منتخب أوغندا لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما تصدر المجموعة الثانية عشر فى التصفيات بجدارة، برصيد 13 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام منتخب تنزانيا، الذي رافقه إلى النهائيات، وعلى الأخرى فقد تأهل منتخب جمهورية الكونغو إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 للمرة الـ19 في تاريخه، رغم المسيرة الباهتة في التصيفات، حيث فاز في مباراتين فقط، وخسر واحدة، وتعادل في 3 مباريات، خلال 6 مواجهات في مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

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وأعلن فلورنت إبينيجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن القائمة النهائية، والمكونة من 23 اسمًا والتي يخوض بها منافسات أمم إفريقيا 2019، وضمت القائمة كل من: لي ماتامبي – بارفايت مانداندا – أنتوني موسي، إيساما مبيكو – مارفيل بوكادي – مارسيل تيسيراند – بوبو أونجيندا – نجوندا موزينجا – كريستيان لوينداما – آرثر ماسواكو – دجوما شاباني.

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بينما أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا عن قائمته النهائية التي تستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، وضمت قائمة أوغندا 23 لاعبًا هم: دينيس أونيانجو، جمال سالم ماجولا، روبرت أودونجاكارا، وادادا نيكولاس، موجابي بيفيس، أواني تيموثي، رونالد موكيبي، حسن واسوا، جوكو موروشيد، والوسيمبي جودفري، موليمي إيزاك، تاديو لوانجا، مايكل أزيرا، خالد أوشو، إيمانويل أوكوي، لومالا عبده، لواجا كيزيتو، فاروق ميا، جوزيف أوشايا، ألان كاتيرجا، حدو باتريك، كيامبادي ألان، نسيبامبي ديري.

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ويسعى منتخب الكونغو الملقب بـ"الفهود" لتقديم عروض جيدة بكأس الأمم، من أجل التأهل للأدوار التالية، حسبما أكد العديد من اللاعبين أنهم جاؤا من أجل التحقيق أقصى النتائج الممكنة، في حين يهدف منتخب أوغندا الذي يدربه المدرب الفرنسي الديسابر لخطف الثلاثث نقاط، خاصة وأن أوغندا تقدم أداء رائع للغاية منذ تولي ديسابر المهمة الفنية.