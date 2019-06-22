اونلاين | مجموعة مصر.. يلا شوت مشاهدة مباراة الكونغو وأوغندا بث مباشر اليوم السبت 22-6-2019 بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة مصر.. يلا شوت مشاهدة مباراة الكونغو وأوغندا بث مباشر اليوم السبت 22-6-2019 بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون منتخب الكونغو الديمقراطية على موعد مع مباراة قوية ضد أوغندا مساء اليوم السبت وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2019 ويمكنكم متابعينا مشاهدة بث مباشر مباراة الكونغو وأوغندا.

وسيلعب منتخب الكونغو مباراته ضد أوغندا مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي لذلك نوفر لكم عبر التقرير التالي رابط بث مباشر لمباراة الكونغو وأوغندا ضمن منافسات مجموعة منتخب مصر وزيمبابوي.

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- قائمة منتخب الكونغو

حراسة المرمى: لي ماتامبي (الأنصار السعودي) – بارفايت مانداندا (دينامو بوخارست الروماني) – أنتوني موسي (تشياسو السويسري).

الدفاع: إيساما مبيكو (مازيمبي) – مارفيل بوكادي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مارسيل تيسيراند (فولفسبورج الألماني) – بوبو أونجيندا (بريمير دي أوجوستو) – نجوندا موزينجا (فيتا كلوب) – كريستيان لوينداما (جالاتسراي التركي) – آرثر ماسواكو (وست هام يونايتد) – دجوما شاباني (فيتا كلوب).

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الوسط: تريسور مبوتو (مازيمبي) – شانسيل مبيمبا (بورتو البرتغالي) – يوسف مولومبو (كيلمارنوك الاسكتلندي) – جاك ماجوما (برمينجهام سيتي الإنجليزي) – بول جوزيه مبوكو (ستاندر دو لييج البلجيكي) – جيانيلي إمبولا (رايو فايكانو الإسباني)

الهجوم: يانيك بولاسي (أندرلخت البلجيكي) – جوناثان بولينجي (أنتروب البلجيكي) – سيدريك باكامبو (بكين جوان الصيني) – إليا ميستشاك (مازيمبي) – بريت أسومبالونجا (ميدلسبره الإنجليزي)

قائمة منتخب أوغندا

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، روبيرت أودونجكارا، جمال سالم، تشارليز لوكاجو.

الدفاع: جودفري والوسيمبي، حسن واسوا، نيكولاس وادادا، جوزيف أوشايا، إيزاك موليم، مرشد جوكو، تيموثي أواني، بفيس موجابي، رونالد موكيبي.

الوسط: فاروك مييا، خالد أوتشو، لواجا كيزيتو، إبراهيم جوما، موسيس ويسوا، تاديو لوانجا، ألان كاتيريجا، ميكايل أزيرا، كايرايزستون نتامبي.

الهجوم: ايمانويل اوكوي، ديريك نسيبامبي، آلان كيامباد، باتريك كادو، عبدول لومالا، أليكسيس بباكا.