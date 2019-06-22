اونلاين | CAN 2019.. بث مباشر مباراة أوغندا والكونغو مشاهدة رابط كورة لايف kora star تابع الاسطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر CAN 2019.. بث مباشر مباراة أوغندا والكونغو مشاهدة رابط كورة لايف kora star تابع الاسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البث المباشر – مشاهدة مباراة أوغنداو والكونغو الديمقراطية عبر كورة ستار، ورابط الاسطورة بدون تقطيع، بث مباشر اوغندا والكونغو كورة لايف، كورة أونلاين، حيث يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه في تمام الرابعة والنصف مساء السبت، الموافق 22 يونيو الجاري، لاستضافة ثاني مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019، بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ضمن منافسات المجموعة الأولي بالبطولة والتي تضم معهما منتخبي مصر وزيمبابوي.

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يخوض منتخب أوغندا منافسات بطولة أمم إفريقيا

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو – جمال سالم – روبرت أودونجكارا

الدفاع: بيفيس موجابي– نيكولاس وادادا – أواني تيموثي – حسن واسوا (بلا ناد) – رونالد موكيبي– مرشد دجوكو – جودفري والسومبي– مويلمي إيزاك – جوسيب أوتشايا.

الوسط: تاديو لوانجا – خالد أوتشو – أبدول لومالا – مايكل أزيرا – فاروق ميا – كيزيتو لواجا – كاتريجا ألان – إيمانويل أوكوي

الهجوم: باتريك كادو – ألان كيامبادي – ديريك نسيبامبي .

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أما منتخب الكونغو يخوض البطولة بقائمة مكونة من

حراسة المرمى: لي ماتامبي – بارفايت مانداندا – أنتوني موسي

الدفاع: إيساما مبيكو – مارفيل بوكادي – مارسيل تيسيراند – بوبو أونجيندا – نجوندا موزينجا – كريستيان لوينداما – آرثر ماسواكو – دجوما شاباني.

الوسط: تريسور مبوتو – شانسيل مبيمبا – يوسف مولومبو – جاك ماجوما – بول جوزيه مبوكو - جيانيلي إمبولا

الهجوم: يانيك بولاسي – جوناثان بولينجي – سيدريك باكامبو – إليا ميستشاك – بريت أسومبالونجا

موعد مباراة زيمبابوي وأوغندا والقنوات الناقلة لها

يمكنكم متابعة بث مباشر وحصري لمباراة الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا في الجولة الأولي من المجموعة الأولي في بطولة أمم إفريقيا، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على ستاد "القاهرة الدولي"، وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية bein sports الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا CAN 2019.