اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الكونغو وأوغندا بث مباشر BEIN LIVE بطولة الامم الافريقة CAN 2019|مجموعة مصر

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يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره منتخب أوغندا في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم السبت 22/6/2019 في المباراة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة، حيث يتطلع كلا المنتخبين لتحقيق فوزهما الأول في البطولة القارية.

كورة ستار – بث مباشر مباراة الكونغو وأوغندا في الجولة الأولي من بطولة أمم إفريقيا، مشاهدة مجانية لمباراة أوغندا والكونغو عبر رابط يوتيوب بث مباشر بدون تقطيع، حيث يبحث منتخبي الكونغو وأوغندا عن حصد أول النقاط في مشوارهما بالبطولة القارية لمنافسة منتخب مصر الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على نظيره منتخب زيمبابوي.

يخوض منتخب أوغندا منافسات بطولة أمم إفريقيا

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو – جمال سالم – روبرت أودونجكارا

الدفاع: بيفيس موجابي– نيكولاس وادادا – أواني تيموثي – حسن واسوا (بلا ناد) – رونالد موكيبي– مرشد دجوكو – جودفري والسومبي– مويلمي إيزاك – جوسيب أوتشايا.

الوسط: تاديو لوانجا – خالد أوتشو – أبدول لومالا – مايكل أزيرا – فاروق ميا – كيزيتو لواجا – كاتريجا ألان – إيمانويل أوكوي

الهجوم: باتريك كادو – ألان كيامبادي – ديريك نسيبامبي .

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أما منتخب الكونغو يخوض البطولة بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: لي ماتامبي – بارفايت مانداندا – أنتوني موسي

الدفاع: إيساما مبيكو – مارفيل بوكادي – مارسيل تيسيراند – بوبو أونجيندا – نجوندا موزينجا – كريستيان لوينداما – آرثر ماسواكو – دجوما شاباني.

الوسط: تريسور مبوتو – شانسيل مبيمبا – يوسف مولومبو – جاك ماجوما – بول جوزيه مبوكو - جيانيلي إمبولا

الهجوم: يانيك بولاسي – جوناثان بولينجي – سيدريك باكامبو – إليا ميستشاك – بريت أسومبالونجا

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حيث تنطلق مباراة الكونغو وأوغندا في تمام الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت الموافق 22 – 6 – 2019 على استاد القاهرة الدولي.

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