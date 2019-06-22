رياضة | رسميا.. نجم نيجيريا خارج أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. نجم نيجيريا خارج أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب صامويل كالو لاعب منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، عن منتخب بلاده خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

ويأتي غياب صامويل عقب خضوعه لعملية بأحد المستشفيات بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال التدريب مع منتخب بلاده استعدادا لمواجهة بوروندي، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية.

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ومن المقرر أن يبتعد اللاعب عن المشاركة في تدريبات منتخب النسور، وخروجه من حسابات الجهاز الفني خلال مباريات الكان.

وتعرض صامويل كالو لاعب نادي بوردو الفرنسي والمنتخب النيجيري لأزمة قلبية، وذلك على هامش استعدادات منتخب بلاده لمواجهة نظيره المنتخب البوروندي في افتتاحية مشوار النسور في كأس الأمم الإفريقية وتم نقل لأقرب مستشفى ، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية في مران المنتخب النيجيري، استعدادًا لملاقاة منتخب بوروندي اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويلعب منتخب نيجيريا، ضمن منافسات المجموعة الثانية برفقة منتخبات بوروندى ومدغشقر وغينيا.