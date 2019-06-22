رياضة | مجموعة مصر.. تشكيل مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة مصر.. تشكيل مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فلوران إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية التشكيل الأساسي لمواجهة أوغندا، ببطولة الأمم الإفريقية.

ويلتقي الفريقان بعد قليل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم مصر وزيمبابوي أيضًا في بطولة كاس الأمم الإفريقية والتي تقام في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية أمام أوغندا

حراسة المرمى: ماتيمبي

خط الدفاع: إيساما – لوين داما - تسريند – مشوكو.

خط الوسط: بوبي – موبكو- مبيمبا – ميشاك.

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خط الهجوم: بكامبو – بولاسي

وأعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا تشكيل فريقه لمواجهة الكونغو الديمقراطية

تشكيل أوغندا أمام الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

الدفاع: موروشيد جوكو، موجامبي، أرنولد أوكوي، خالد أوتشو.

الوسط: باتريك هنري كادو، جودفري والوسيمبي، حسن ماواندا، فاروق ميا.

الهجوم: عبده لومالا، ميشيل أزيرا