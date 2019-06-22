رياضة | مجموعة مصر.. وصول أوغندا والكونغو الديمقراطية لاستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة مصر.. وصول أوغندا والكونغو الديمقراطية لاستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل حافلات منتخبي أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى ملعب القاهرة الدولي، لخوض المباراة الأولى في مشوارهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويقع منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا مع مصر وزيمبابوى في المجموعة الأولى بالبطولة التي انطلقت في مصر وتنتهي 19 يوليو المقبل.

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ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس في افتتاح البطولة.