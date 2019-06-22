رياضة | كريستيانو رونالدو يتحول إلى CR9

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يتحول إلى CR9 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الجديد جلسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق تحدثا فيه عن مركز رونالدو (CR7) مع اليوفي في الموسم الجديد.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ساري أكد لرونالدو لن يتواجد مرة أخرى رفقة السيدة العجوز كجناح، ولكن سيلعب كمهاجم صريح (المركز 9) أو حر في خطة 4-3-3 أو 4-3-2-1.

وأشار ساري إلى رونالدو أنه في حالة تحول اليوفي إلى خطة 4-3-1-2، فإن رونالدو سيلعب إلى جوار مهاجم آخر مثل ماريو ماندزوكيتش أو باولو ديبالا.