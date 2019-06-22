رياضة | قنبلة الموسم.. زيدان يرفض ضم نيمار بسبب لاعب شاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنبلة الموسم.. زيدان يرفض ضم نيمار بسبب لاعب شاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني فكرة ضم نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بدلًا من كيليان مبابي زميله بالفريق نفسه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وذكرت صحيفة "ماركا" أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت تفاوض الريال على نيمار بدلًا عن كيليان مبابي لكن زيدان رفض الأمر بشكل واضح لأنه ليس ضمن خططه المستقبلية على عكس مبابي.

ويعتبر زيدان أن اللاعب الشاب كيليان مبابي أحد أهم اللاعبين في مشروعه الجديد الذي يسعى لاستكماله خلال الفترة القادمة سعيًا لتحقيق الألقاب مع ريال مدريد.