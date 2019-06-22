رياضة | 16 مليون يورو تحسم صفقة انتقال هداف جالطة سراي إلى العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 مليون يورو تحسم صفقة انتقال هداف جالطة سراي إلى العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى انتهاء صفقة انتقال مباي دياني مهاجم جالطة سراي إلى أحد الأندية العربية، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت قناة "TRT Sport" التركية، عن توصل نادي جالطة سراي، إلى اتفاق نهائي مع أحد الأندية العربية، والتي لم تذكر اسمه، للتخلي عن السنغالي مباي دياني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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وأوضحت القناة أن صفقة انتقال دياني، البالغ من العمر 27 سنة، إلى النادي العربي، ستقدر بحوالي 16 مليون يورو، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسميًا في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم.

والجدير بالذكر أن عدد من التقارير الصحفية التركية، أكدت في وقت سابق، رغبة الشباب الكبيرة في التعاقد مع دياني، حيث كشفت عن تقديمه عرض رسمي خلال الأيام الماضي، إلى جلطة سراي.

ويقدم دياني، موسمًا استثنائيًا مع جلطة سراي التركي، حيث نجح في تسجيل 30 هدفًا في 29 مباراة شارك فيها بالدوري المحلي، الموسم الحالي.