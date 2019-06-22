رياضة | نجم زيمبابوي لـ"الخليج 365 الرياضي": احترامنا الزائد سر انتصار مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم زيمبابوي لـ"الخليج 365 الرياضي": احترامنا الزائد سر انتصار مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"احترمنا المنتخب المصري كثيراً ولكننا كنا أفضل فى الشوط الثانى " بهذه الكلمات بدأ أوفيدى كارورو لاعب منتخب زيمبابوى حديثه لـ"الخليج 365 الرياضي" عن الهزيمة أمام مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أكد أوفيدى أن منتخب بلاده قدم مباراة جيدة أمام منتخب مصر الذى يلعب على أرضه وبين جماهيره وكان فريقه كان الأفضل خلال الشوط الثاني.

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وقال أوفيدي: "عندما احترمنا المنتخب المصري كثيراً منحناه الفرصة ليكون خطر علينا وأيضاً منحناه فرصة التسجيل خلال الشوط الأول ولكن فى الشوط الثانى كنا متكافئين أمام مصر وبقليل من الحظ كنا نستطيع أن نسجل لأننا فى أوقات كثيرة كنا أفضل".

وعن مراقبة طارق حامد لاعب مصر له، قال :"صحيح هو يلعب فى المكان الذي ألعب فيه وكان يجب علي في نفس الوقت أن أهاجم وأساند الدفاع وحين أنتقل من الحالة الدفاعية إلى الهجومية فإنني أجده دائما أمامي".

وعن المباريات القادمة لمنتخب بلاده، قال: "يجب أن نقدم في المستقبل أكثر مما قدمناه أمس فبعد هزيمتنا أمس أمام مصر نحن مطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا ويجب أن نفوز هو الخيار الذي أمامنا من أجل الحفاظ على كامل الحظوظ للتأهل إلى الدور التالي".