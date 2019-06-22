رياضة | العملاق الجزائري يستهدف التعاقد مع حسام البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العملاق الجزائري يستهدف التعاقد مع حسام البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل حسام البدري المدر الفني السابق للنادي الأهلي دائرة اهتمامات نادي اتحاد العاصمة الجزائري لتولي مهمة القياة الفنية لفريق الكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.
وذكرت تقارير جزائرية أن نادي اتحاد العاصمة يبحث عن مدير فني جديد يقود المهمة في الموسم المقبل، وبات حسام البدري أهم المرشحين لتدريب الفريق في الموسم الجديد.
وأشادت التقارير الجزائرية بالمدير الفني المصري، وأكدت أن لديه خبرة طويلة في العمل مع كبار مصر والقارة السمراء.