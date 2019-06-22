رياضة | تايم سبورت تتعاقد مع قاهر الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايم سبورت تتعاقد مع قاهر الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قناة تايم سبورت تعاقدها مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز لتحليل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويحلل موسيماني مباراتي الكونغو الديمقراطية مع أوغندا ونيجيريا مع بوروندي بصحبة أيمن يونس وحسني عبد ربه فى الاستوديو الذى يقدمه الإعلامي سيف زاهر.

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وقاد موسيماني فريق ماميلودي صن داونز للفوز على الأهلي بخماسية نظيفة في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.