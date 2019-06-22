رياضة | قائد السنغال: نحاول أن ننام جيدا في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد السنغال: نحاول أن ننام جيدا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث شيخو كوياتيه قائد منتخب السنغال عن استعدادات فريقه لمواجهة تنزانيا غدا في مستهل مشوار أسود التيرانجا ببطولة كأس الأمم الإفريقية على ملعب الدفاع الجوي.

وقال شيخو كوياتيه في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن فريقه استعد جيدا للمشاركة في البطولة والجميع في حالة تركيز تام لتحقيق نتائج إيجابية في النسخة الحالية المقامة في مصر.

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وردا على سؤال إذا كان سيتأثر منتخب بلاده بارتفاع درجات الحرارة، رد القائد قائلا: "ارتفاع درجات الحرارة سيكون صعبا على الجميع، كل ما يمكننا فعله هو أننا سنحاول أن ننام جيدا، لكننا نتطلع لتحقيق طموحات كبيرة ولن نستطيع ادخار مجهودنا في أي مباراة."

وعن منافسيه فى المجموعة الثالثة التي تضم الجزائر وتنزانيا وكينيا رد قائلا: "الجزائر فريق عظيم ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، لكننا في مهمة هنا، ونحن نعرف ماذا نريد ونعرف إمكانياتنا جيدا."

