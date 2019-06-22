رياضة | برادلي جونز يعجل برحيل حارس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برادلي جونز يعجل برحيل حارس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي النصر السعودي أخبرت الحارس الاسترالي برادلي جونز بالبحث عن ناد آخر للانضمام له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن برادلي جونز لم ينجح في إقناع جمهور نادي النصر بقدراته، حيث اعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الفترة الأخيرة على الحارس وليد عبدالله.

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وأوضحت صحيفة "الكبار" السعودية أن إدارة النصر تسعى للتعاقد مع الحارس المصري محمود عبدالرحيم جنش”حارس مرمى نادي الزمالك المصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويقدم محمود جنش مستويات رائعة مع نادي الزمالك في الدوري المصري موسم 2018- 2019.