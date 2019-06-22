رياضة | 4 مؤتمرات صحفية غدا لمنتخبات مجموعة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مؤتمرات صحفية غدا لمنتخبات مجموعة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية عن المجموعة الخامسة والتي تحتضنها مدينة السويس إقامة المؤتمرات الصحفية الخاصة بمنتخبات المجموعة غدًا الأحد حيث تقرر أن يبدأ المنتخب التونسي مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحا في حضور المدير الفني الفرنسي الآن جريس ، فيما يحضر المدير الفني لمنتخب أنجولا الصربي سردجان فاسيليفيتش المؤتمر الصحفي للفريق في تمام الحادية عشر صباحا .

Advertisements

ويحضر المدير الفني لمنتخب مالي محمد مجاسوبا المؤتمر الصحفي للفريق الثانية عشر ظهرًا وتختتم المؤتمرات الصحفية بمنتخب موريتانيا الذي يمثله الفرنسي كورنتين مارتينيز .

ومن المقرر أن يحضر كل مدير فني المؤتمر الصحفي بصحبة لاعب في الفريق ثم يعقبه جولة على أرضية ملعب المباراة لمنتخبي مالي وموريتانيا لمدة ربع ساعة .