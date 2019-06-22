رياضة | تفاصيل محاولة ريال مدريد لخطف ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل محاولة ريال مدريد لخطف ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جيرونيمو فاري الذي يعمل طبيباً في نادي ريال مدريد الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي حاول ضم ليونيل ميسي نمج برشلونة الإسباني.

وقال جيرونيمو فاري لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن عدم انتقال ليونيل ميسي إلى ملعب سانتياجو برنابيو يأتي بسبب فشل ريال مدريد في ضمه.

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وأضاف فاري: "حاول بيريز في كرة القدم إنتاج نموذج البيرنابيو وهذا صادف ضم أفضل اللاعبين في العالم لكن لم من نتمكن من انتقال ميسي لريال مدريد وتعاقدنا مع كريستيانو رونالدو فكان صفقة ضخمة واستمتعنا بموهبته لتسعة أعوام".