رياضة | جلسة "الخطيب" تحسم صفقات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة "الخطيب" تحسم صفقات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مهمًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي في حضور عدلي القيعي مستشار اللجنة للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالتعاقدات.

ومن المنتظر أن يناقش بيبو مع توفيق والقيعي ملف الصفقات الجديدة للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

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ويستأنف الأهلي تدريباته في السادسة من مساء اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة عقب الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٥ يومًا تقريبًا.