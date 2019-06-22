رياضة | كانو: نيجيريا بطلا لأمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كانو: نيجيريا بطلا لأمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أسطورة الكرة النيجيرية نوانكو كانو على قدرة منتخب بلاده للوصول إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليًا على أرض مصر والفوز بها.

وتم اختيار النيجيري من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضمن سفراء البطولة بجانب كل من محمود الخطيب ورابح ماجر وصامويل إيتو ويايا توريه وديديه دروجبا

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وقال لاعب آرسنال وبورتسموث السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "The Nation" النيجيرية: "سعيد باختياري من قبل الاتحاد الإفريقي في هذه المهمة.. متحمس لتقديم كل خبراتي من أجل المشاركة في نجاح هذه البطولة، وأتمنى أن يستمتع بها الجميع".

وبالحديث عن مشاركة منتخب نيجيريا في أمم إفريقيا قال: "متأكد من إننا قادرون على الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب في النهاية".

ويبدأ اليوم النسور الخضر مشوارهم في البطولة من خلال المجموعة الثانية بمواجهة بوروندي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.