رياضة | الأهلي يستخرج تأشيرات معسكر إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستخرج تأشيرات معسكر إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد حاليا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في السفارة الإسبانية من أجل استخراج تأشيرات إسبانيا استعدادا للسفر وخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر خوض الفريق الأحمر معسكره في إسبانيا لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

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ومن المقرر أن يبدأ معسكر الأهلي في الثاني من يوليو المقبل، حيث يستمر لمدة ١٥ يوم تقريبا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد سافرا الثلاثاء الماضي إلى إسبانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر من فنادق وملاعب تدريب.