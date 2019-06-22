شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رد رياض محرز على سؤال عن مستوى محمد صلاح أمام زيمبابوي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واجه نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، رياض محرز، سؤالًا، أثناء إدلائه بتصريحات صحفية، حول مستوى النجم المصري محمد صلاح في مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، أمس الجمعة.

ورفض «محرز» التعليق على مستوى «صلاح»، لاعب ليفربول الإنجليزي مع المنتخب المصري في المباراة الافتتاحية أمام منتخب زيمبابوي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف أحرزه محمود تريزيجيه في الشوط الأول.

وقال بطل الدوري الإنجليزي مع السيتيزنز إن تركيزه منصب فقط على مهمته مع المنتخب الجزائري، مشددًا على أن قيادته للمنتخب الجزائري تحمله مسؤولية كبيرة وتجعله مطالبًا بتقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب، إلى جانب ممارسة دور القيادة بشكل مميز.