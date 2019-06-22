شكرا لقرائتكم خبر عن «محرز»: مصلحة المنتخب أهم من أي لاعب وتركيزنا منصب على كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن تركيز منتخب بلاده منصب على المباراة، المقررة غدًا الأحد، أمام نظيره الكيني في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال «محرز» إن مباراة المنتخب أمام كينيا لن تكون سهلة، خاصة وأن المنتخب الجزائري لم يسبق له مواجهة نظيره الكيني.

وأضاف نجم مانشستر سيتي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: «تابعنا بعض المباريات الماضية للمنافس بهدف دراسة نقاط القوة والضعف»، مشيرًا إلى أن منتخب الجزائر سيركز على كل لاعبي الفريق الكيني وليس على لاعب واحد بالفريق.

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واعترف «محرز» بأنه يواجه ضغوطًا تتمثل في أنه يمثل منتخب بلاده ويسعى أن يقدم أفضل ما لديه مع المنتخب الجزائري، مؤكدًا أن مصلحة المنتخب أكثر أهمية من أي لاعب بالفريق.

وشدد «محرز» على أن قيادته للمنتخب الجزائري تحمله مسؤولية كبيرة وتجعله مطالبًا بتقديم أفضل ما لديه على الملعب، إلى جانب ممارسة دور القيادة بشكل مميز.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري فاز بلقب بطولة الأمم الأفريقية عام 1990.