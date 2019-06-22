شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزائر: مباراة كينيا ليست سهلة.. وحضرنا إلى مصر للفوز باللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أن مباراة الفريق أمام نظيره الكيني غدًا الأحد في بطولة كأس الأمم الأفريقياة (كان 2019) بمصر، لن تكون سهلة على الإطلاق.

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وقال جمال بلماضي، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل مباراة الغد: «نلعب هذه البطولة بكل تركيز، وجئنا من أجل الفوز باللقب، شيء جيد للغاية أن نخوض هذه البطولة بعدما توج أكثر من لاعب في منتخب الجزائر ببطولات مع أنديتهم في أوروبا وهو أمر إيجابي لصالح المنتخب».

وأضاف: «لدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين، وألا يتأثر المنتخب بغياب أي لاعب، وسنبذل أقصى ما بوسعنا للظهور بشكل جيد وتعويض المشاركات السابقة».

وأوضح بلماضي أنه كان يتوقع تعادل مصر وزيمبابوي أمس الجمعة في المباراة الافتتاحية للبطولة، نظرًا لتقارب الأداء.