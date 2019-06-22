شكرا لقرائتكم خبر عن قائد منتخب غينيا: على أوروبا إظهار مزيد من التقدير لبطولة كأس أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيما تراوري، قائد المنتخب الغيني لكرة القدم، إنه يتعين على الأوروبيين إظهار المزيد من التقدير لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي انطلقت منافساتها أمس الجمعة في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف تراوري في تصريحات لصحيفة «راينيشيه بوست» الألمانية: «كأس الأمم الأفريقية ببساطة لم تحظ بتقدير كبير حتى الآن في أوروبا. إنها بطولة كبيرة ومهمة وعالية المستوى».

Advertisements

ويعد تراوري، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ونابي كيتا، لاعب ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، أبرز نجوم المنتخب الغيني الذي يستهل مشواره في البطولة الأفريقية اليوم السبت بلقاء منتخب مدغشقر.

ويتنافس منتخبا غينيا ومدغشقر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وبوروندي.

واعترف تراوري بأن منتخب بلاده ليس مرشحا للقب، لكنه أكد أن الفريق يتطلع إلى «التأهل من المجموعة إلى دور الستة عشر على الأقل».