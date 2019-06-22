شكرا لقرائتكم خبر عن «القلب الرياضي» يطمئن على حالة لاعب نيجيريا ويطالب اتحاد الكرة بفحص لاعبي الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل مركز القلب الرياضي في مستشفى وادي النيل، أحد المستشفيات المدرجة في بطولة الأمم الأفريقية، مع اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب النيجيري، بعد ساعات قليلة من تعرض صامويل كالو، لاعب الفريق، لأزمة قلبية حادة على هامش مران النسور الخضراء، الجمعة، لمناظرة الحالة وفحص كفاءة القلب لتحديد إمكانية مشاركة اللاعب والعودة لممارسة الرياضة من عدمه، كما خاطب المركز اتحاد الكرة لخضوع لاعبي المنتخب لفحص القلب الرياضي للاطمئنان عليهم.

وقال الدكتور حازم خميس، مدير المستشفى، إن المركز فور علمه بواقعة سقوط لاعب المنتخب النيجيري مغشياً عليه أثناء المران، تواصل على الفور مع المسؤولين للتدخل الطبي لتقييم حالة اللاعب، وخضوعه للفحوصات الطبية المتخصصة على القلب، والتي تتوافر داخل المركز.

وأضاف مدير المستشفى أن المركز على استعداد لتشكيل لجنة طبية لتحديد التوصيف الطبي الدقيق لقلب اللاعب، وإرسال ملفه إلى «جون موريس ليفربول» لإعداد التوصية الطبية السليمة، حتى يتمكن اللاعب من العودة لممارسة الرياضة مرة أخرى.

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وكشف «خميس» عن استعداد مركز القلب الرياضي لتقديم الفحص الطبي للاعبي المنتخب النيجيري لضمان عدم تكرار الواقعة، وتقديم إرشادات السلامة لحماية كفاءة القلب، مشيرًا إلى أنه جار التواصل أيضًا مع اتحاد الكرة لوضع آلية لإجراء فحص «القلب الرياضي» للاعبي المنتخب المصري، للاطمئنان عليهم، خاصة أنه يجب فحص القلب الرياضي مرة كل ٣ سنوات، وأن قانون الرياضة ينص على إلزام كافة الرياضيين بفحص القلب.

وقال الدكتور حازم خميس إنه لأول مرة في أفريقيا يتم إنشاء مركز بمواصفات عالمية، بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية «جون موريس ليفربول»، لفحص قلب الرياضيين من سن المدرسة وحتى سن الاحتراف، مشيرًا إلى أن المركز سيقوم قريبًا بالإعلان عن نتائج فحص القلب الرياضي لـ350 حالة قامت بالفحص داخل المركز.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أشرف عيسى، المدير التنفيذي لمركز القلب الرياضي، إن المركز يحتوي على 5 أجهزة طبية عالمية هي الوحيدة في مصر والشرق الأوسط، وتكلف شراؤها مبالغ مالية كبيرة جدا من أجل تأمين الرياضيين وحمايتهم وتحسين مناخ الاحتراف للاعبين، مشيرًا إلى أن المركز به جهاز هولتر رسم القلب لمدة 14 يوما للسباحين تحت الماء، وهو جهاز مضاد للصدمات والماء ومثالي للرياضيين.

وأوضح أن وحدة رسم القلب بالمجهود التنفسي بالمركز هامة لقياس كفاءة عضلة القلب والرئتين تحت المجهود والتأكد من سلامة الرياضي لأداء مهمته الرياضية بكفاءة عالية دون خطورة على قلبه ورئته، كما يوجد هولتر رسم قلب لمتابعة الرياضيين عن بعد بشريحة المحمول لمدة 40 يوما، وبهذا الجهاز يمكن للفريق متابعة قلب الرياضي نبضة بنبضة عن بعد لمدة 40 يوما كاملة والتأكد من سلامة قلبه طوال اليوم وكل يوم.

وأشار مدير مركز القلب الرياضي إلى أن نظام الملف الطبي لكل رياضي مهم وينبغي تعميمه للجميع، ولكن في مصر ليس لدينا أي أبحاث رياضية خاصة في تحصص القلب الرياضي، مضيفا أن المركز العالمي للقلب الرياضي على اتصال دائم بالفريق الطبي في جامعة جون موريس ليفربول.