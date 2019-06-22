شكرا لقرائتكم الكأس الذهبية 2019: كوراساو المتواضعة تقصي هندوراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس - أ ف ب - | منذ 54 دقيقة في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 16:28

فازت كوراساو على هندوراس 1-صفر واقصتها من دور المجموعات ضمن الكأس الذهبية لكرة القدم الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).



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ومنيت هندوراس بخسارتها الثانية بعد الأولى امام جامايكا 2-3، فيما رفعت كوراساو رصيدها الى 3 نقاط في المركز الثالث، وبفارق نقطة عن كل من السلفادور وجامايكا اللتين تعادلتا سلبا.

ويشارك فريق الجزيرة الصغيرة التابعة للأنتيل الهولندية للمرة الثانية في المسابقة، وقد حقق فوزه الاول وباكورة أهدافه بتوقيع ليوناردو باكونا في الدقيقة 40.

وتألق في المباراة التي أقيمت في هيوستن ضمن المجموعة الثالثة، حارس كوراساو إيلوي روم الذي صد 7 تسديدات في الشوط الاول لوحده.

وهذه أول مرة منذ 1998 تخسر هندوراس، احد المنتخبات القوية في المنطقة، أول مباراتين في الدور الاول. وستحسم هوية المتأهلين الى ربع النهائي في الجولة الثالثة بمباراتي جامايكا وكوراساو وهندوراس مع السلفادور.