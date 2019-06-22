شكرا لقرائتكم نيجيريا تسعى إلى انطلاقة قوية في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 11:40

تقام اليوم (السبت) ثلاث مباريات في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 تموز (يوليو) المقبل إذ تلتقي الكونغو الديمقراطية مع أوغندا ضمن مواجهات المجموعة الأولى ، فيما تلتقي نيجيريا مع وبوروندي ، ومدغشقر مع غينيا في المجموعة الثانية .



في المباراة الأولى على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ، يرجح التاريخ كفة منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره الأوغندي إذ توج بلقب البطولة مرتين باسم " زائير" في عامي 1968 و 1974 ، ويعول مدربه المحلي فلوران إيبينجي على عدد من اللاعبين المحترفين وأبرزهم قائد الفريق ولاعب كليمارنوك الاسكتلندي يوسف مولومبو ويانيك بولاسي وبول خوسيه موبوكو لاعبا اندرلخت وستاندار لييغ البلجيكيين ولاعب بكين جوان الصيني سيدريك باكامبو

فيما يسعى منتخب أوغندا إلى تحقيق الفوز وقطع خطوة مهمة نحو الابتعاد عن الخروج من الدور الأول كما حدث في النسخة الأخيرة بالغابون 2017. ويعول مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر على مهاجم جوريكا الكرواتي فاروق ميا ، وهداف سيمبا التنزاني وإيمانويل أوكوي وحارس صن داونز الجنوب أفريقي المخضرم دينيس أونيانجو.

وعلى ملعب الإسكندرية ، وضمن المجموعة الثانية يسعى المنتخب النيجيري إلى تحقيق انطلاقة قوية أمام بوروندي لتحذير منافسيه برغبته في استعادة اللقب الغائب عنه منذ 2013 ولتأكيد حضوره القاري بعد غيابه عن أخر نسختين لفشله في تخطي مرحلة التصفيات. ويعتمد منتخب "النسور" النيجيرية على لاعبيه المخضرمين مثل أحمد موسى وكينيث أوميرو وجون ميكيل أوبي. وفي المجموعة ذاتها ، تصطدم مدغشقر التي تظهر للمرة الأولى في تاريخها في نهائيات البطولة مع غينيا على ملعب الإسكندرية ، ويخشى المنتخب المدغشقري الفرنسي نيكولا دوبوي من نقص خبرة لاعبيه في المواجهات القارية الكبرى، في المقابل يشارك المنتخب الغيني في البطولة للمرة الـ12، ويبرز في صفوف التشكيلة التي يعتمد عليها المدرب البلجيكي بول بوت لاعب وسط ليفربول الإنكليزي نابي كيتا الذي تعافى من إصابة لحقت به أخيرا .